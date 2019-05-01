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Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı

Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı

Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarının iki ayrı olayda insanları ite kaka havuza fırlatmalarının görüntüleri, kulübü ve futbolseverleri utandırdı.

İngiliz holiganların özellikle yurtdışındaki maçlarda aşırı dozda alkol tüketip önlerine gelene saldırmaları çözüm bulunamayan uluslararası bir mesele haline gelirken, Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarından bazılarının yaptıkları diğerlerini ve kulübü utandırdı. 

Kahkahalarla karşılandı

Liverpool taraftarlarının Barselona'nın meşhur Placa Reial Meydanı'ndaki çeşmeye ayrı ayrı iki erkeği atmalarının video görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı ve büyük tepki topladı.

İnsanların itilip kakılıp çeşmeye fırlatılmasını, çevredeki taraftarların tezahüratlar ve kahkahalarla karşıladığı gözlendi. 

'Mr Miyagi' diye alay ettiler

İlk videoda bir Liverpool taraftarı Uzakdoğulu görünümlü yaşlı bir erkeği çeşmeye itiyor, mağdur sırılsıklam ve sinirli bir şekilde çeşmeden çıkıp bunu yapanı bulup hesap sormaya kalktığında ise kendisiyle 'Karate Kid' filmlerindeki karakterin ismi olan 'Mr Miyagi' diye alay ediliyor. 

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