Liverpool taraftarı Bercelona'da rezillik çıkardı

İngiliz holiganların özellikle yurtdışındaki maçlarda aşırı dozda alkol tüketip önlerine gelene saldırmaları çözüm bulunamayan uluslararası bir mesele haline gelirken, Şampiyonlar Ligi yari final ilk karşılaşması için Barselona'ya giden Liverpool taraftarlarından bazılarının yaptıkları diğerlerini ve kulübü utandırdı.

Kahkahalarla karşılandı

Liverpool taraftarlarının Barselona'nın meşhur Placa Reial Meydanı'ndaki çeşmeye ayrı ayrı iki erkeği atmalarının video görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı ve büyük tepki topladı.

İnsanların itilip kakılıp çeşmeye fırlatılmasını, çevredeki taraftarların tezahüratlar ve kahkahalarla karşıladığı gözlendi.

on tour with yer da pushing the locals in fountains & racially abusing them.



“Liver” 🤢 pic.twitter.com/xOzy44PVwn