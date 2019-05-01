Ahmet Ağaoğlu'nun acı günü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun vefat eden kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kayınvalidesi Münevver Ayten Barlas, İstanbul'da toprağa verildi.

Sabah saatlerinde hayata gözlerini yuman Münevver Ayten Yılmaz için İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğitalp ve merhumenin yakınları katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Yiğitalp, "Ne yazıkki başkanımızın değerli kayınvalidesini kaybettik. Kendisi 1 aydır yoğun bakımdaydı. Sayın başkanımıza, eşine ve tüm aileye Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu hafta ne yazıkki hepimiz açısından üzücü bir hafta oldu. Alanyaspor camiasına da buradan baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Çok üzgünüz, gencecik bir kardeşimiz talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Herkesin başı sağolsun." diye konuştu.

Namazın ardından merhumenin naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.