Trump ne zaman Türkiye'ye gelecek Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil, alternatif tarihler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçtiğimiz gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti.

Bu görüşmede S-400'ler konusu ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili son durumun yanısıra Trump'ın Türkiye'ye ziyaretinin de gündemde olduğu bilgisi yer aldı.

Tarihin netleşmesi durumunda bu, Trump'ın Türkiye'ye ilk ziyareti olacak.