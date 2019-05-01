Eski Fenerbahçeli Mert Nobre'den flaş karar

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Mert Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu.
Nobre yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım."
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Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, aynı zamanda benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla, gururlu ve onurlu şekilde tamamlayacağım. Saygılarımla Mert Marcio Nobre. 🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽Falta pouco para mais um objetivo ser alcançado, continuaremos com determinação e muito foco... Aproveito para anunciar que serão meus últimos 3 jogos como jogador, e será uma grande honra encerrar a minha carreira com mais um título para a honra e glória do Senhor ! 🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽