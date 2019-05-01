HABER /  SPOR

Eski Fenerbahçeli Mert Nobre'den flaş karar

Eski Fenerbahçeli Mert Nobre'den flaş karar

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğun en iddialı ekibi Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Mert Nobre, futbolu bırakacağını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda da forma giyen Mert Nobre, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sezon sonu kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Nobre yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde, ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla gururlu ve onurlu bir şekilde tamamlayacağım."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Sezon başından bu yana çabaladığımız o amaç için çok az kaldı. Kararlı bir şekilde ilk günkü gibi mücadeleye devam ediyoruz. Bilmenizi isterim ki bu son üç maç, aynı zamanda benim futbolculuk kariyerimin de son üç maçı olacak. Ve kariyerimi bu şampiyonlukla, gururlu ve onurlu şekilde tamamlayacağım. Saygılarımla Mert Marcio Nobre. 🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽Falta pouco para mais um objetivo ser alcançado, continuaremos com determinação e muito foco... Aproveito para anunciar que serão meus últimos 3 jogos como jogador, e será uma grande honra encerrar a minha carreira com mais um título para a honra e glória do Senhor ! 🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽⚽️🙏🏽

MERT (MARCIO) NOBRE 🇹🇷🇧🇷 (@n11p05)'in paylaştığı bir gönderi ()

SON DAKİKA HABERLERİ
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezası belli oldu!
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın cezası belli oldu!
Oynadıkları dizide kaçakçılığı önleyen oyuncuların kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı
Oynadıkları dizide kaçakçılığı önleyen oyuncuların kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor Bakan Turhan açıkladı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor Bakan Turhan açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama
Temel Karamollaoğlu'ndan İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama
ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme
ASELSAN'dan 841 milyon avroluk sözleşme
Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı DM'den gönderirse fena olmaz
Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı DM'den gönderirse fena olmaz
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ayı bu yıl 29 gün işte nedeni
Ramazan ayı bu yıl 29 gün işte nedeni
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki! Bu tutarsızlık göstergesidir
Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki! Bu tutarsızlık göstergesidir
Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Ünlü oyuncudan bomba cinsellik açıklaması: Arabada seks yapmaya bayılıyorum
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan olay Fenerbahçe yorumu
Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'dan olay Fenerbahçe yorumu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bozuluyor' iddilarına yanıt
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bozuluyor' iddilarına yanıt
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Türk savunma sanayisini güçlendirecek 3 yeni anlaşma
Türk savunma sanayisini güçlendirecek 3 yeni anlaşma
Bizim Hikaye 68. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 68. bölüm fragmanı
Yorumlar