Savcı Sayan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı DM'den gönderirse fena olmaz
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Ağrı Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Suriyelileri istemiyorum' çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a dokundurmaya devam ediyor.
Sayan son olarak sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunarak, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı vesilesiyle attığı mesajı, özellikle Tanju Özcan'a göndermesini istedi.
İşte Sayan'ın dikkat çeken paylaşımı;
Şimdilik İstanbul Belediye başkanlığına bakan sayın E. İmamoğlu bu mesajı Bolu belediye başkanına DM’den gönderirse fena olmaz... https://t.co/AukZkL0Lsi— Savcı Sayan (@SavciSayan) 1 Mayıs 2019