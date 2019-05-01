Göz damlası orucu bozar mı uzmanlar açıkladı

Göz damlasının orucu bozmadığını ifade eden Operatör Dr. Baran Bari İlhan, vatandaşların oruç ibadetlerini yerine getirirken tedavilerini de aksatmamaları gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle özellikle göz damlası ve tedavisi konusunda bir açıklama yapan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, gözün de bir sürü kronik hastalıklarının olduğunu ifade ederek, bu noktada vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Göz tansiyonu başta olmak üzere tedavi aksadığı zaman geri dönüşümü olmayabilecek kalıcı hasarlar oluşturabilen ciddi hastalıkların olduğunu dile getiren İlhan, şu açıklamalarda bulundu:

“Düzenli tedavi gerektiren ve o dönemi geçiren hastalarda göz damlası kullanıyoruz. Göz damlası bir mililitrenin binde birinin yirmide biridir. Bu damla göze damlatıldığında onun bir kısmı dışarı akıyor, bir kısmı göz içinde emiliyor ve geri kalan kısmı da gözün açıp kapatılması halinde pompalanarak gidiyor. Bu bir mililitrenin yirmide biri olduğu zaman zaten çok az bir şeydir."

Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklamıştır



"Bunun bağırsaklara ulaşıp, orada emilip vücuda karışması çok uzun bir yoldur. Zaten oraya kadar gitmesi, hastanın günlük yaşantısında ve ibadetinde bir aksamaya sebep olmuyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının da internet sitelerinde damlanın orucu bozmadığına dair açıklamaları mevcuttur."

"Bu çerçevede tereddüdü olan vatandaşlarımız oradan da yararlanabilirler. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ibadetlerini de yapsınlar tedavilerini de aksatmasınlar. Ben bu anlamda şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum” dedi.