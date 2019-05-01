Kemal Öztürk yazdı Süleyman Soylu telefonla aradı

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, tecavüz olayına karışan polislerin göreve devam ettiği iddiasını köşesine taşıyınca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün kendisini telefonla aradı.

İstanbul'da Özbekistan uyruklu bir kadının 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi olayına karışan polislerin göreve devam ettiği iddiası tartışma konusu oldu.

İçişleri Bakanlığı, dün adı geçen polislerin açığa alındığını, göreve devam eden polis olmadığı yönünde yazılı açıklama yaptı.

Olayı dünkü köşesinde ele alan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AK Parti iktidarının son döneminde güvenlikçi politikaların ön plana çıktığını ve vatandaşlara karşı hukuk ihlallerinin artışa geçtiğini yazdı.

Öztürk, bugünkü yazısında dün yayımlanan yazısına ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyledi. Soylu ile, dün yayımladığı "Neden başa döndük?" başlıklı yazıya dair konuştuklarını belirten Öztürk şunları kaydetti:

"Dünkü yazımdan dolayı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu aradı. Güvelik/Özgürlük dengesi ve ülkede güvenlik görevlilerinin kötü muamelesi nedeniyle süren tartışmalar üzerine uzun bir görüşme yaptık.

Bakan Soylu’nun gönderdiği istatistik raporlarına göre, polisin kötü muamelesi nedeniyle BİMER ve CİMER’e yapılan şikâyetlerde % 90 azalma var. 2016 yılında 302 şikâyet olmuşken, 2018’de şikâyet sayısı 28’e düşmüş. Kötü muamele nedeniyle adli tahkikatlar ise 2016’da 99 iken, 2018’de 13’e inmiş.

Devleti yönetenlerin psikolojisini anlıyorum. Terörle, kriminal suçlarla mücadele eden insanların hassasiyetleri yüksektir. Soylu da bunlardan biri. Birkaç polisin kötü muamelesi nedeniyle tüm güvenlik birimlerinin genelleme içine alınmaması gerektiğini söylüyor."

Kemal Öztürk'ün yazısının tamamı