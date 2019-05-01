Efsane futbolcu Diego Maradona, "Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz" dedi.

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek paylaşımı yaptı.

Instagram hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaşan Maradona, "Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz!" ifadesini kullandı. Maradona, 30 binden fazla beğeni alan paylaşıma Maduro'yu da etiketledi.

Maduro ve Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e olan desteğiyle bilinen Maradona, Meksika'da teknik direktörlüğünü yaptığı Dorados de Sinaloa futbol takımının geçen ay galip geldiği bir karşılaşmanın ardından, "Bu zaferi Nicolas Maduro'ya ve acı çeken Venezuela'ya armağan ediyorum. Çünkü dünyanın en büyük bombasına sahip olan Yankeeler bizi yere sereceklerini sanıyorlar. Hayır, (Donald Trump'ı kastederek) başkan olarak sahip oldukları bu mağara adamı bizi satın alamayacak." şeklinde konuşmuştu.

Maradona, bu sözleri nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu (FMF) tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Venezuela'da neler yaşandı?

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.