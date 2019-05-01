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Atiker Konyaspor'dan, Alanyaspor'a destek

Demirören Haber Ajansı
Atiker Konyaspor'dan, Alanyaspor'a destek

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy,  Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların kaza geçirmesi nedeniyle bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının, ertelenme ihtimali nedeniyle, alınan her türlü karara saygı duyacaklarını belirtti.

Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy,  Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların kaza geçirmesi nedeniyle bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçının, ertelenme ihtimali nedeniyle, alınan her türlü karara saygı duyacaklarını belirtti. Aksoy, ''Her şey futbol değil. Bu tür konularda futbol bir kenara bırakılabilir.'' dedi. 

Kayserispor deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu  genç oyuncu Josef Sural yaşamını yitirdi. Atiker Konyaspor ise bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Ancak maçın ertelenmesi gündeme geldi. 

Atiker Konyaspor 2'nci Başkanı Selçuk Aksoy da, alınan her türlü karara saygı duyacaklarını ve Alanyaspor'un yanında olduklarını söyledi. Acı haberi aldıktan sonra Alanyasporlu yöneticilerle irtibata geçip başsağlığı dilediklerini belirten Aksoy, ''Duygusal ve zor bir durum. Acı haberin ardından sayın başkanı arayıp, Alanyaspor'un yanında olduğumuz belirttik. Bu hafta Alanyaspor ile maçımız var. Maçın ertelenmesi veya oynanması konusunda Alanyaspor ve federasyonun alacağı her türlü karara saygılıyız. Her şey futbol değil. Bu tür konularda futbol bir tarafa bırakılabilir. Hangi kulüp olursa, olsun çok zor bir durum. Alanyaspor'a tekrar baş sağlığı diliyorum ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim'' diye konuştu.  

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