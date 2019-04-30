Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu. Adaylık için 270 imza toplayan Hürser Tekinoktay, 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Fikret Orman'a rakip oldu.

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda Fikret Orman'a rakip çıktı. Bir süredir adaylık çalışmalarında bulunan Hürser Tekinoktay, 270 genel kurul üyesinin geçerli imzasını divan kuruluna teslim etti. 190 üye imzasını divan kurulunun huzurunda atarken, geri kalan 80 üye noter onaylı imza verdi.

14 bin 200 kişi oy kullanacak

Hürser Tekinoktay daha önce de 270 imza toplamış fakat imzalar geçerli sayılmamıştı. Olağan seçimli genel kurulda, oy verme hakkına sahip 14 bin 200 Beşiktaş Genel Kurul üyesi, siyah-beyazlı kulüpte 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kuruluna karar verecek.

(Ntvspor)