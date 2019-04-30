HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu

Fikret Orman'ın ilk rakibi belli oldu

Beşiktaş'ta ikinci başkan adayı belli oldu. Adaylık için 270 imza toplayan Hürser Tekinoktay, 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Fikret Orman'a rakip oldu.

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurulda Fikret Orman'a rakip çıktı. Bir süredir adaylık çalışmalarında bulunan Hürser Tekinoktay, 270 genel kurul üyesinin geçerli imzasını divan kuruluna teslim etti. 190 üye imzasını divan kurulunun huzurunda atarken, geri kalan 80 üye noter onaylı imza verdi.

14 bin 200 kişi oy kullanacak

Hürser Tekinoktay daha önce de 270 imza toplamış fakat imzalar geçerli sayılmamıştı. Olağan seçimli genel kurulda, oy verme hakkına sahip 14 bin 200 Beşiktaş Genel Kurul üyesi, siyah-beyazlı kulüpte 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kuruluna karar verecek.

(Ntvspor)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'tan Venezuela açıklaması
Trump'tan Venezuela açıklaması
İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş
İlkay öğretmen ölmek için kiralık katil tutmuş
Ömer Çelik: Hiçbir devlet başka devlete başkan seçemez
Ömer Çelik: Hiçbir devlet başka devlete başkan seçemez
Küçükçekmece'deki cinsel istismara yayın yasağı
Küçükçekmece'deki cinsel istismara yayın yasağı
PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı
PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe kaybetti Arkasspor durumu eşitlendi
Fenerbahçe kaybetti Arkasspor durumu eşitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Yorumlar