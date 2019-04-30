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PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı

PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bulunduğu bölgeye terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’de görevli Türk askerleri personeli ve ÖSO mensuplarının bulunduğu bölgeye havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Türk askeri ile 3 ÖSO mensubu yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 4 Türk askeri, yapılan müdahalenin ardından helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere gönderildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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