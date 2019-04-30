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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye ve Libya’da yaşanan güncel gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'de yaşanan güncel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmede, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Ülkemizin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteği yeniden teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana Süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır."

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