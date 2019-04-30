Küçükçekmece'deki cinsel istismara yayın yasağı

Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı ve bazı haberlere erişimin engellenmesi kararı verdi.

Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, ilçede 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı ve bazı haberlere erişimin engellenmesi kararı getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Büşra Öztürk tarafından yapılan başvuruda, cinsel istismar konusuna yayın yasağı getirilmesi ve olaya ilişkin bazı internet sitelerinde yer alan haberlere erişimin engellenmesi talep edildi.

Talebi değerlendiren Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar, dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca yasaklanmasına karar verdi.

Hakimlik ayrıca, dilekçede yer alan haberlere erişimin engellenmesine hükmetti.