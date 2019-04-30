HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Küçükçekmece'deki cinsel istismara yayın yasağı

Küçükçekmece'deki cinsel istismara yayın yasağı

Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı ve bazı haberlere erişimin engellenmesi kararı verdi.

Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, ilçede 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin yayın yasağı ve bazı haberlere erişimin engellenmesi kararı getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Büşra Öztürk tarafından yapılan başvuruda, cinsel istismar konusuna yayın yasağı getirilmesi ve olaya ilişkin bazı internet sitelerinde yer alan haberlere erişimin engellenmesi talep edildi.

Talebi değerlendiren Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar, dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca yasaklanmasına karar verdi.

Hakimlik ayrıca, dilekçede yer alan haberlere erişimin engellenmesine hükmetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı
PKK'lı teröristlerden hain saldırı! 7 asker yaralı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için telefon trafiği
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Beyaz Saray'dan 'Müslüman Kardeşler' açıklaması
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
Sakarya'da sahte stajyer hasta ve hasta yakınlarının parasını çaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı
Alanyaspor'da Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Kemal Batmaz'ın dosyası Ankara'ya gönderildi
Hercai 8. bölüm fragmanı
Hercai 8. bölüm fragmanı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
'Mavi' kategorideki terörist yakalandı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Yorumlar 1 yorum