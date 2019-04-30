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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı makam araçlarını düğün arabası yaptı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı makam araçlarını düğün arabası yaptı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kaldırdığı birim müdürlerinin makam araçlarının, evlenen çiftlere düğün arabası olarak tahsis edileceğini vaat etmişti. Süslenen makam araçları, belediyenin önünde çiftleri bekliyor.

MHP'li Mehmet Sarı'nın seçimde vaatte bulunup kaldırdığı birim müdürlerinin makam araçları, kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak tahsis edilmeye başladı. Belediye önünde süslemesi yapılarak bekletilen makam araçları, çiftlere şoförüyle birlikte ücretsiz hizmet verecek.

Kentte seçim vaatleri kapsamında, göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söktüren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, diğer vaadi olarak da belediyedeki birim müdürlerinin ve personelin kullandığı 15 makam aracını kaldırdı.

Talimat verdi

Başkan Sarı, daha önce ihtiyaç dahilinde kullanılacağını belirttiği makam araçlarını, kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak tahsis edilmesi talimatını verdi. Talep eden çiftelere düğün arabası olarak hizmet verecek araçlar, belediye ekiplerince süslenerek şoförü ile birlikte hazır bekletiliyor.

"15 tane dahi olsa bizden olacak''

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, makam araçlarının evlenecek çiftlere düğün arabası olarak ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, kararı kendisinin aldığını söyledi. Sarı, "Ben karar verdim. Arkadaşlarımla istişare ettim. Amasya'da düğün yapan gelin ve damat adaylarına aracın şoförü, süslemesi, deposu doldurularak belediyemiz bünyesinden karşılanması şartıyla gelin arabası bizden.

Arkadaşlarımız soruyor, "Bir günde 5 tane düğün olursa" diye. 15 tane gelin dahi olsa hepsi bizden olacak. Vatandaşlarımız bu konuda gelip bize talepte bulundukları takdirde istenen arabalarımızı süslenmiş bir şekilde gönderiyoruz" dedi.

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