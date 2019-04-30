HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

YSK'dan HDP'nin KHK talebiyle ilgili son dakika karar

YSK'dan HDP'nin KHK talebiyle ilgili son dakika karar

HDP’nin KHK’lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi.

31 Mart Seçimlerinde Van ve Diyarbakır'ın 4 ilçesinde KHK'lı adaylar gerekçesiyle mazbata ikinci sıradaki adaya verilmişti. HDP de bu karara itiraz etti. HDP'nin yaptıığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi.

YSK, daha önce aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, HDP'nin itirazını bir kez daha reddetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Beyaz Saray'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilk tepki!
Beyaz Saray'dan Venezuela'daki darbe girişimine ilk tepki!
Manisa'da şok! Damat kayınpederi ile evlendirildi!
Manisa'da şok! Damat kayınpederi ile evlendirildi!
Türkiye'den vize hamlesi! Aracı kurumlar geliyor
Türkiye'den vize hamlesi! Aracı kurumlar geliyor
Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı
Japonya'da bir dönemin sonu: İmparator Akihito tahtı bıraktı
Donald Trump'tan kritik 'Müslüman Kardeşler' kararı
Donald Trump'tan kritik 'Müslüman Kardeşler' kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Ruhani'den ABD'ye tepki! Müsaade etmeyeceğiz
Hasan Ruhani'den ABD'ye tepki! Müsaade etmeyeceğiz
Şampiyonluk yolunda "Süper" heyecan
Şampiyonluk yolunda "Süper" heyecan
Söz 81. bölüm ilk sahne
Söz 81. bölüm ilk sahne
Burak Yılmaz 3. "Dalya" peşinde
Burak Yılmaz 3. "Dalya" peşinde
YSK, İstanbul kararını ne zaman verecek?
YSK, İstanbul kararını ne zaman verecek?
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
Diyanet 2019 İmsakiyesi yayınlandı Ramazan ayı sahur iftar vakitleri
TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 83. bölüm fragmanı
Yorumlar