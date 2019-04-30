YSK'dan HDP'nin KHK talebiyle ilgili son dakika karar

HDP’nin KHK’lı isimlerin yerine yarışı ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi.

31 Mart Seçimlerinde Van ve Diyarbakır'ın 4 ilçesinde KHK'lı adaylar gerekçesiyle mazbata ikinci sıradaki adaya verilmişti. HDP de bu karara itiraz etti. HDP'nin yaptıığı ikinci olağanüstü itiraz da reddedildi.

YSK, daha önce aldığı kararın kesin olduğunu belirterek, HDP'nin itirazını bir kez daha reddetti.