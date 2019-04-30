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TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu. 3 asker de yaralandı.

Şehit asker ile yaralı askerler, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Şehit askerin naaşı otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Terör örgütü hedefleri vuruluyor 
Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındı. Patlama sesleri Kilis’in sınır hattından duyulurken, bölgeye takviye askerler sevk edildiği öğrenildi. 

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