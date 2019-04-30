Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan alkışlanacak "maaş" hamlesi!

MANİSA Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, maaşını üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak bölüştürecek.

Burstan yararlanacak öğrencilerde en az 4 yıllık üniversitede okuma şartı aranacağı, tıp, hukuk ve eczacılık gibi alanların öncelikli olacağı öğrenildi.

"Kız öğrencilerine burs olarak dağıtacağım"

Başkan Öküzcüoğlu, "Ben belediye başkanlığı maaşımı, 4 yıllık üniversiteyi kazanmış olan kız öğrencilerine burs olarak dağıtacağımı buradan halkıma söyleyeyim. Sosyal hizmetler biriminde bir birim oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Memleketimize hizmet versinler istiyorum"

"Ekonomik durumu yetersiz ailelere başkanlık maaşımla destek vermek bana onur ve şeref verecek" diyen Öküzcüoğlu, "İstiyorum ki çocuklarımız buraya doktor olarak, hukukçu olarak, avukat olarak ve hemşire olarak gelsinler. Onlar da Alaşehir'imize, memleketimize hizmet versinler istiyorum" dedi.