Tahin hakkında bilinmeyenler faydaları saymakla bitmiyor

Genellikle kahvaltılarda tüketilen ancak enerji almak için öğün aralarında da yenilebilen tahinin faydaları nelerdir?

Tahin veya diğer adıyla tahan, susamın ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi tutularak akıcı yağ gibi bir hale gelmiş şeklidir. Irak’ta susam yağı olarak kullanılan tahin, Hindistan’da ceviz ile karıştırılıp çerez olarak yenilir. İsrail ve Japonya’da ise genellikle sos olarak tüketilir.

Ülkemizde ise genellikle tahin, pekmez ile kahvaltılarda tüketilir. Tahin içeriğinde kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve çinko gibi minerallerle birlikte E vitamini de bulundurmaktadır.

Bunların vücudumuza faydaları ise saymakla bitmez. Kahvaltı sırasında bal veya pekmez ile karıştırılarak tüketildiğinde gün boyu vücuda enerji verir. Peki tahinin bilinmeyen faydaları nelerdir?

Tahinin faydaları

- İçeriğinde bol miktarda fosfor, lesitin, magnezyum, potasyum ve demir bulunur.

- Karaciğer detoksu için çok önemli olan metiyonin maddesinden barındırır.

- Kalsiyum açısından en zengin besinlerden biridir.

- E vitamini, B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri açısından zengindir.

- Sağlıklı hücre büyümesini hızlandırır.

- Kansızlığa iyi gelir.

- Cilt ve kas dokusunu iyileştirir.

- %20 oranında protein içerir, bu miktar birçok yemişte bulunan proteinden daha fazladır.

- Yüksel alkali mineral içeriği sayesinde kolayca hazmedilir ve bu da kilo kaybını hızlandırır.

- Doymamış yağ oranı yüksektir.