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Nihat Zeybekci İzmir'de seçimi neden kaybettiğini açıkladı

Nihat Zeybekci İzmir'de seçimi neden kaybettiğini açıkladı

Yerel seçime giden süreçte AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci İzmir'de seçimi kaybetme nedenini açıkladı.

AK Parti tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Nihat Zeybekci, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile teşkilatla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Zeybekci, “Partimiz seçimler için bir ittifak yapma kararı aldı. Türkiye genelinde buna uygun çalıştık. İttifakın ruhuna ve yapısına diyecek bir şeyim yok. İttifak bizim için de önemliydi" dedi.

İttifaklar olmasaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık

Zeybekci, şöyle devam etti: "Fakat İzmir’de ittifaklar olmasaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP’ye İzmir’de HDP önemli bir destek verdi. İYİ Parti’nin oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı da bendim."

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