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Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil

Nagehan Alçı yine uyarmaya devam ediyor bu kez Ekrem İmamoğlu değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almadan önceki davranışları konusunda eleştiri ve uyarılarıyla tepki alan Nagehan Alçı'nın uyarısı bu kez CHP'ye.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Kontrgerillanın ekmeğine yağ sürmek" başlıklı yazısında, CHP eski Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'ın 'YSK tekrar seçim kararı verirse CHP boykot etmeli' sözlerini değerlendirdi.

Bir uyarı da CHP'ye 

Alçı, YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesi durumunda CHP'nin boykota gideceği ihtimalini değerlendirerek, "Bu yolun sonu demokrasiyi ve iç barışı kaybetmeye kadar varır ve herkes büyük zarar görür." ifadelerini kullandı.

''Hepimiz öderiz''

Alçı ayrıca, "Boykot kararı vermek, YSK kararını tanımamak açık bir isyan çağrısıdır. Sokakları karıştıracak bir tepki bu. Bunun bedelini toplum olarak hepimiz öderiz..." diyerek endişelerini dile getirdi.

Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısının tamamamını okumak için tıklayınız

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