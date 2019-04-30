HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi

Dolar 6 lira mı oluyor? Dolar/TL enflasyonu raporuyla gerildi

Dolar kuru 5.95 eşiğini saat 10.00 itibariyle geçti ve 5.97'ye kadar çıktı. Euro da 6.68 lirayı gördü. Dolar 6 lira eşiğini zorluyor.

Dün 5.92-5.96 bandında hareket eden ve 5.9467 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah 5.9646 seviyesine kadar çıktı. Saat 09:00'da 5.9575 seviyesinde bulunan dolar kuru Merkez Bankası enflasyon raporu beklentisiyle 5.96'ya oturdu. 

5.97'yi test eden dolar kuru TCMB'nin geçen hafta PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatması ve döviz rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle gergin durumda.

Bankacılar metin değişikliklerini daha iyi yorumlayabilmek adına TCMB'nin bugün saat 10:30'daki yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları duymak istiyorlar. TCMB'nin bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

Saat 10 itibariyle dolar - euro ve sterlin rakamları

Dolar 6 lira olur mu?

TL'nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı yüzde 11'e ulaşmış durumda. Dolar/TL geçen hafta PPK açıklamasının ardından 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükselmişti. 

Bankacılar TL'nin yönü açısından zor bir hafta olduğunu ve kurun yoğun veri ve haber akışı ile yön bulacağını belirtiyor.

Bu hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi izlenirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor. Piyasaların gündemindeki en önemli madde seçim sonuçları olmaya devam ediyor. YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini bu hafta açıklaması bekleniyor.

Yurtdışında ise Çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

İlgili Haberler
Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı! Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın
Meral Akşener'den dikkat çeken açıklamalar grup toplantısı Canlı yayın
Babel'in alacağı ücret belli oldu
Babel'in alacağı ücret belli oldu
Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı!
Dış ticaret açığı yüzde 64 azaldı!
Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı
Irak sınırına fırtına obüsü ve tank sevkiyatı
Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın
Sarıkaya'dan çarpıcı "Kızıcahamam" açıklamaları: Hazırlıklarınızı ona göre yapın
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı’ndan Fatih'teki tecavüz olayıyla ilgili açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Dilber Ay'ın ölüm sebebi ne? Ünlü sanatçı 63 yaşında hayatını kaybetti
Dilber Ay'ın ölüm sebebi ne? Ünlü sanatçı 63 yaşında hayatını kaybetti
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
Merkez Bankası enflasyon raporu dolar ve altın bunu bekliyordu
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
Anadolu Efes, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktor hakkında yeni gelişme bakın ne yaptılar
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri imha edildi
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den olay iddia CHP'liler o listeyi aldı
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den olay iddia CHP'liler o listeyi aldı
Yorumlar