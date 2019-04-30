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Dilber Ay'ın ölüm sebebi ne? Ünlü sanatçı 63 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti. Almanya'da cezaevinde yattıktan sonra İbrahim Karakaş ile evlenen ve Türkiye'ye gelen Ay'ın kalp krizi geçirdiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Ünlü sanatçı Dilber Ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ünlü sanatçı 63 yaşındaydı. Dilber Ay severek seslendirdiğim dediği ve dillerden düşmeyen şarkısında ölümü "Dünya yalan, ölüm gerçek" sözleriyle anlatmıştı.

Alınan bilgiye göre Dilber Ay, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlkokulu bıraktı, 13 yaşında evlendirildi

Dilber Ay, 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucudur. Kureyşan aşiretine mensup olan Ay, 1 Ocak 1956’da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu.

Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş’tan önce Ankara’ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce’ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti.

Dilber Ay'ın Almanya'da evlendiği İbrahim Karakaş

Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya’da iki kere hapis yattı. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi. Flash TV’nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yaptı.

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