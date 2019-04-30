HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti tekrar alarma geçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olayın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Phillipstown bölgesi civarında polisin ve bomba imha ekiplerinin bir olaya müdahale ettiği bildirildi. Polis, kenttekilere olay yerinden uzak durma çağrısı yaptı. Olayın detayları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde 20 kadar polis aracının bulunduğu bilgisi var.

Tüm binalar boşaltıldı

Kentteki bir evde bulunan şüpheli cismin ardından bomba imha ekipleri olay yerine çağrıldı. Olayla ilgili 33 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Newcastle, Glasgow ve Harrow Caddeleri'ndeki tüm binalar boşaltıldı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap akıllara geldi ne demişti
Dilber Ay'ın Cüneyt Özdemir'e verdiği olay cevap akıllara geldi ne demişti
İYİ Partili vekil Çelik, cenazenin başında: Mekanı cehennem olsun inşallah
İYİ Partili vekil Çelik, cenazenin başında: Mekanı cehennem olsun inşallah
AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'dan Doğu Perinçek çıkışı
AK Parti kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'dan Doğu Perinçek çıkışı
Facebook'tan yeni karar! Bundan böyle yasaklanacak
Facebook'tan yeni karar! Bundan böyle yasaklanacak
Fenerbahçe'de büyük kriz! 4 aydır maaş yok
Fenerbahçe'de büyük kriz! 4 aydır maaş yok
Arınç, "Kolları bir sıvarız ki" deyip AK Partili küskünlere mesaj verdi!
Arınç, "Kolları bir sıvarız ki" deyip AK Partili küskünlere mesaj verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Öztürk Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı!
Kemal Öztürk Mustafa Yeneroğlu'na sahip çıktı!
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'ya gelecek
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 39. bölüm fragmanı
Valbuena gerçeği ortaya çıktı
Valbuena gerçeği ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan Volkan Demirel'e sert sözler: Nah alırsın dağ başı mı burası?
Fatih Altaylı'dan Volkan Demirel'e sert sözler: Nah alırsın dağ başı mı burası?
Hercai 8. bölüm fragmanı
Hercai 8. bölüm fragmanı
Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol
Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 516. bölüm fragmanı
Yorumlar