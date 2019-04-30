Facebook'tan yeni karar! Bundan böyle yasaklanacak

Dünyada yaklaşık 2.3 milyar kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım platformu Facebook, kişilik testlerini kaldırma kararı aldı.

Cambridge Analytica veri ihlalinin ardından güvenilirliğini kanıtlamak isteyen Facebook, çoğu kullanıcısının kullandığı kişilik testlerini kaldırıyor.

Facebook kişilik testleri genellikle, Facebook kullanıcıları hakkında en fazla bilgi alınabilen bölümlerden birisi olarak biliniyordu. Alışveriş eğilimlerinizden siyasi tercihlerinize kadar hemen hemen her şey bu kişilik testleri ile ortaya çıkabiliyordu.

Hatta gerçekleştirilen bazı Facebook anketleri dışarıda yapılan anketlerden çok daha fazla bilgi edinmeyi sağlar. Facebook üzerinden sizin zeka seviyenizi ölçen bazı testler bile esas olarak veri çalma amaçlıdır.

Facebook üzerinden kişilik testleri yapmak istiyorsanız, platformun resmi adresine istekte bulunmanız gerekiyor. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, sizin kişilik testlerini yapma konusunda izninizi, eğer uygunsa verebiliyor.