Menemen Belediyespor'da tarih yazıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalarak 27 yıllık tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e adını yazdıran Menemen Belediyespor'da hem teknik direktör Suat Kaya hem de futbolcular tarihe geçti.

Sarı-lacivertlilerin başında 3'üncü yılını geçiren Suat Kaya, son 2 sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Görevine devam eden Kaya, sonunda zafere ulaştı. Teknik adamlık kariyerinde Gazişehir Gaziantep, Orduspor, Çaykur Rizespor, Tokatspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Bucaspor'da çalışan 51 yaşındaki teknik adam, ilk şampiyonluğunu elde etti. Futbolculak kariyerinde Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz isimleri arasına girip kupalara doyan Suat Kaya, teknik adam olarak ilki başardı.

Futbolseverlerin Galatasaray'dan tanıdığı Kaya, sarı-kırmızılılarda Bülent Korkmaz'la birlikte Süper Lig'de 8 şampiyonluk görüp en çok kupa kazanan futbolculardan biri oldu. Galatasaray'da UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı da havaya kaldıran Suat Kaya, 2002-03 sezonunda başarılarla dolu futbolculuk kariyerini noktaladı. Menemen'e 2016-17 sezonunda geçen Kaya, kulübü hep zirveye oynattı. Birçok yetenekli genci de vitrine çıkaran Suat Kaya, kulübün çehresini değiştirdi. Gelecek sezon İzmir'i ilk defa Spor Toto 1'inci Lig'de temsil edecek Menemen Belediyespor'da Suat Kaya'nın sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Yönetimin sezon biter bitmez Kaya ile sözleşme yenilemek için masaya oturması bekleniyor.

''Şampiyonluğa yürekten inandık''

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini söyledi. Tüm camianın 3 yıldır bu anı beklediğini ifade eden Kaya, "Daha erken de 1'inci Lig'e çıkabilirdik. Sonuçta hak ettiğimiz yerdeyiz. 3 senedir inanılmaz iyi bir yapılanma gerçekleştirdik. Yönetim, taraftar, ilçe halkı, herkes bize yürekten inandı. Bu sezon git geller yaşadık. Liderliği devrettik, üst üste yenilgiler aldık ama inancımızı asla kaybetmedik. Pes etmeyen anlayışımız bizi zafere götürdü. Gelecek sezon sorumluluklarımız artacak. İlçemizi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zorluklara göğüs germesini iyi bildik. Şiimdi kutlama zamanı, şimdi sevinme zamanı" dedi.

Kupa Konya'da verilecek

Tarihinde ilk kez 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Menemen Belediyespor'un kupasını son hafta deplasmanda oynanacak Konya Anadolu Selçukspor maçında alması bekleniyor. Konya'da kupa sevinci yaşamak isteyen sarı-lacivertlilerin dönüşte Menemen'de büyük çapta bir kutlama organizasyonu gerçekleştireceği ifade edildi. Futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turu yapacağı, kent meydanında konserler verilip çeşitli gösterilerle zaferin kutlanacağı bildirildi.





