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Tuzla'da tersanede büyük yangın!

Tuzla'da tersanede büyük yangın!

Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmeye başladı.

Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki Seden Tersanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 7 takım itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekletiliyor.

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