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Terim'den Aykut Kocaman'a gönderme

Terim'den Aykut Kocaman'a gönderme

Süper Lig'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın ardından hakem Mete Kalkavan ve yardımcılarına itiraz etti.Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Skor beklediğimiz bir skor değil. Ancak yapacak bir şey yok. Açıkçası beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Rakibimizin oynatmamaya yönelik kapalı oynayacağını biliyorduk. Fırsatları kullanamadık." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Biraz daha agresif ve daha fazla pozisyon bulan bir oyun oynamalıydık. Her ne kadar rakip oynatmama adına mücadele etse bile bunu kırmalıydık. Böyle maçların kırılma anı bir goldür. Ancak çok da fazla konuşmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda Mete Kalkavan'ın yanına giden Fatih Terim, ""Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok, herkes ceza almamız için uğraşıyor, çanak tutuyor. Buradan lider dönmeyi isterdik ama 4 maçı kazanırsak yine şampiyon oluruz. Zora soktuk ama zaten zor kazanıyoruz." dedi.

Ayrıca Fatih Terim Aykut Kocaman'a da gönderme yaparak, "Bizden puan almanın mutlu ettiğini de görmek sevindirici." diye konuştu.

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