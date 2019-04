29 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Uzun bir aranın ardından On Numara oyununda bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. İşte 29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi her Pazartesi akşamı çekiliş heyeti ve noter huzurunda On Numara çekilişini düzenliyor. Oyunseverler her hafta kazandıran On Numara oyununda şansını denemek için kuponlarını doldurdu. İşte 29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları…

On numara çekiliş sonuçları

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ – KIRŞEHİR / MERKEZ