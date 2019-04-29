Yanal'dan savunma hattına zorunlu rotasyon

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi stoper krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Trabzonspor maçında gördükleri kartlar sonrasında Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar cezalı duruma düşerken, Serdar Aziz de sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın elinde sadece Roman Neustader kalırken, onun da haftalardır formaya hasret olması nedeniyle maç kondisyonunun eksik olması endişe yaratıyor.

Yanal'ın Roman'ın yanına ikinci stoper olarak Mehmet Topal'ı çekmesi beklenirken, ikilinin göstereceği performans merak konusu...

Öte yandan Trabzonspor karşısında bir puanın son dakikada kurtarılmasına rağmen, oynanan futbolun iyiye gitmemesi sarı lacivertlilerde moralleri bozan bir başka konu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu hafta futbolcuları ile bireysel toplantılar gerçekleştirerek mental sıkıntıların üstesinden gelmeyi planladığı ifade ediliyor.

Yanal'ın perşembe günü de basın mensupları ile bir araya geleceği ve yaşananlar ile ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.