HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Yanal'dan savunma hattına zorunlu rotasyon

Yanal'dan savunma hattına zorunlu rotasyon

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi stoper krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Trabzonspor maçında gördükleri kartlar sonrasında Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar cezalı duruma düşerken, Serdar Aziz de sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın elinde sadece Roman Neustader kalırken, onun da haftalardır formaya hasret olması nedeniyle maç kondisyonunun eksik olması endişe yaratıyor.

Yanal'ın Roman'ın yanına ikinci stoper olarak Mehmet Topal'ı çekmesi beklenirken, ikilinin göstereceği performans merak konusu...

Öte yandan Trabzonspor karşısında bir puanın son dakikada kurtarılmasına rağmen, oynanan futbolun iyiye gitmemesi sarı lacivertlilerde moralleri bozan bir başka konu.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bu hafta futbolcuları ile bireysel toplantılar gerçekleştirerek mental sıkıntıların üstesinden gelmeyi planladığı ifade ediliyor.

Yanal'ın perşembe günü de basın mensupları ile bir araya geleceği ve yaşananlar ile ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara önemli F-16 uyarısı
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara önemli F-16 uyarısı
Ekrem İmamoğlu'na Almanya'dan dikkat çeken ziyaret
Ekrem İmamoğlu'na Almanya'dan dikkat çeken ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru
İstanbul Havalimanı'nda uçuş rekoru
Türk bilim insanından önemli keşif
Türk bilim insanından önemli keşif
Bakan Albayrak'tan çarpıcı Kut'ül Amare paylaşımı!
Bakan Albayrak'tan çarpıcı Kut'ül Amare paylaşımı!
ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Eski eşi için inanılmaz takip yöntemi!
Eski eşi için inanılmaz takip yöntemi!
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!
YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri Atak-2 göz doldurdu
Taksitle cep telefonu alanları ilgilendiriyor emsal niteliğinde karar
Taksitle cep telefonu alanları ilgilendiriyor emsal niteliğinde karar
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar