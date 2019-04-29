HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Eski eşi için inanılmaz takip yöntemi!

Eski eşi için inanılmaz takip yöntemi!

Meksika'da bir adam, eski eşini takip etmek için tünel kazdı fakat bu tünelde sıkışıp kalınca polis tarafından kurtarıldı.

Sonora eyaleti Başsavcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Puerto Penasco kasabasında, mahkeme tarafından hakkında uzaklaştırma kararı verilen 50 yaşındaki adamın, gizlice izlemek için eski eşinin evinin altına kazdığı ve günlerini geçirdiği tünelde sıkıştığı belirtildi.

Açıklamada, aile içi şiddet nedeniyle hakkında eski eşinden uzaklaştırma kararı bulunan adamın gözaltına alındığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, polise, evinin arkasında tuhaf sesler duyduğunu ancak önce seslerin kedilerden geldiğini sandığını anlatan eski eş Griselda Santillan, seslerin artması üzerine komşularıyla bahçeyi ararken bir tünel ağzı bulduklarını anlattı.

Tünelde sıkışmış halde buldukları 14 yıllık eski eşinin çıkmak için yardım istediğini söyleyen Santillan, kıskanç tavırları nedeniyle ayrıldıkları eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığını dile getirdi.

Polis, hakkındaki mahkeme kararını ihlal eden adamın, gözaltına alınmadan önce hastanede tedavi edildiği bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!
YSK'dan İYİ Parti'nin kısıtlı seçmen itirazıyla ilgili karar!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!
Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi! Son anda yakaladılar
Kararı öğrenince adliyede intihar etmek istedi! Son anda yakaladılar
İstanbul Havalimanında uçuş ve yolcu rekoru! İşte tüm detaylar
İstanbul Havalimanında uçuş ve yolcu rekoru! İşte tüm detaylar
Raci Tetik'in cenaze töreni olaylı geçti haklarını helal etmediler
Raci Tetik'in cenaze töreni olaylı geçti haklarını helal etmediler
Kalın'dan sert uyarı: Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacak
Kalın'dan sert uyarı: Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Taksitle cep telefonu alanları ilgilendiriyor emsal niteliğinde karar
Taksitle cep telefonu alanları ilgilendiriyor emsal niteliğinde karar
KDK devreye girdi Kira yardımı almak isteyenler dikkat
KDK devreye girdi Kira yardımı almak isteyenler dikkat
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm fragmanı
Çayı böyle içerseniz kanser yapar! Döner ve ızgara da mide kanseri sebebi
Çayı böyle içerseniz kanser yapar! Döner ve ızgara da mide kanseri sebebi
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Numaralı gözlük kullanmak istemeyenlere güzel haber
Numaralı gözlük kullanmak istemeyenlere güzel haber
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Yorumlar