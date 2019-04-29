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Raci Tetik'in cenaze töreni olaylı geçti haklarını helal etmediler

Raci Tetik'in cenaze töreni olaylı geçti haklarını helal etmediler

12 Eylül döneminin işkenceci komutanlarından Albay Raci Tetik 88 yaşında hayatını kaybetti. Tetik için Şakirin Camisi'nde düzenlenen törende, 12 Eylül döneminde işkenceye maruz kaldığını söyleyen bir grup protesto düzenleyerek haklarını helal etmediklerini dile getirdi.

12 Eylül döneminin işkenceci komutanlarından Albay Raci Tetik 88 yaşında hayatını kaybetti. Tetik için Şakirin Camisi'nde düzenlenen törende, 12 Eylül döneminde işkenceye maruz kaldığını söyleyen bir grup protesto düzenleyerek haklarını helal etmediklerini dile getirdi.

4 yıl yönetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 1931 yılında doğan Tetik, Temmuz 1980'de Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olarak atandı. 12 Eylül darbesiyle birlikte cezaevini 4 yıl yönetti.

Cenaze protesto: Haklarını helal etmediler

12 Eylül darbe döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan Emekli Albay Raci Tetik’in cenaze töreninde protesto yaşandı. O dönem Mamak cezaevi’nde kaldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi protesto eyleminde bulundu.

Hakkını helal etmediklerini belirten grup, o dönemde 3 arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini söyledi. Cenazenin Türk Bayrağı’na sarılı olmasına da grup tarafından tepki gösterildi. Tetik için askeri tören ise düzenlenmedi. Selimiye Camii’nde yapılması planlanan cenaze töreni Şakir’in Camii’nde gerçekleştirildi.

"Karaciğerimi kaybettim''

Mamak Cezaevi'nde işkenceye uğradığını söyleyen Samet Karakuş; "3 öğün sistemli bir şekilde işkence gördüm. Organlarım iflas etti. Betonun üzerinde zifiri karanlıkta günlerce yattım. Karaciğerimi kaybettim." dedi.

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