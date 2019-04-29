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Kalın'dan sert uyarı: Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacak

Kalın'dan sert uyarı: Herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400'leri alma kararı bir gecede gerçekleşmedi" diyerek herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmayacağını ifade etti.

İbrahim Kalın, S-400'leri alma kararının bir gecede gerçekleşmediğini, yapılan çalışmaların, sürecin sonunda ortaya çıktığını, defalarca toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bu zaman içinde Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ciddiye alınmadığını belirtti.

"Tek kişi, tek başına tango yapamaz"

Kalın, Türkiye'nin, Batı güvenlik mimarisinin bir parçası olduğunu belirterek, "NATO üyesiyiz ve AB'ye tam üyelik için başvurumuzu yaptık. Fakat iki kişi lazım dans edebilmek için. Tek kişi, tek başına tango yapamaz. Türkiye'nin tek başına her şeyi yapmasını beklemeyin. Dolayısıyla her şey başarısız olduğunda da Türkiye'yi suçlamayın." dedi.

"Güvenlik artık küresel bir sorun"

Kalın, Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Stiftung iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019'un açılışında, güvenliğin artık küresel bir sorun haline geldiğini ve buna küresel bir cevap vermek gerektiğini söyledi.

Güvenlikle ilgili özellikle bölgesel çekincelere bakıldığında, herkesin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Kalın, herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmayacağını ifade etti.

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