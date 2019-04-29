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Valbuena 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Valbuena 1 yıl daha Fenerbahçe'de

Sözleşmesindeki “25 Lig ve Avrupa maçında oynarsa sözleşme 1 yıl uzar” maddesi Trabzonspor maçının ardından aktif oldu ve Valbuena’nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta oyuna sonradan giren ve takımını ipten alan Mathieu Valbuena, 1 yıl daha sarı-lacivertli takımda forma giyecek.

Sözleşmesindeki “25 Lig ve Avrupa maçında oynarsa sözleşme 1 yıl uzar” maddesi Trabzonspor maçının ardından aktif oldu ve Valbuena’nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Fenerbahçe yönetimi, yıllık 2.8 milyon euro alan Valbuena'dan indirime gitmesini isteyecek.

“Benim karakterimde pes etmek yok”
Taraftarlarla arasında özel bir bağ olan Valbunea, Trabzon maçı sonrası, “Topun başına geçtiğimde kendime inanıyordum. Orta değil gol için vurdum” derken, “Benim karakterimde pes etmek yok” ifadelerini kullandı.

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