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Mansur Yavaş'tan alkışlanacak hareket! Ayrım ortadan kaldırıldı

Mansur Yavaş'tan alkışlanacak hareket! Ayrım ortadan kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daire başkanlarıyla yaptığı istişarelerin ardından alınan karar sonucu, belediye yemekhanesinde bürokrat ve çalışan ayrımı ortadan kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde bürokratların ayrı bölümde yemek yeme uygulamasına son verildi.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, yemekhanede bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servis ortadan kalkacak.

Yeni düzenleme ile tüm çalışanlar için eşit koşullarda yemek imkanı sağlanıyor.

Yemekhanede eski sistemde, daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor ve özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

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