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Selahattin Demirtaş'tan bomba "Ekrem İmamoğlu" sözleri!

Selahattin Demirtaş'tan bomba "Ekrem İmamoğlu" sözleri!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sayın İmamoğlu'nun kutuplaştıran, ötekileştiren baskılara, şantajlara boyun eğmeden demokrasi içerisinde birlik siyasetinde ısrarcı olmasını diliyorum" açıklaması yaptı.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mart seçimlerinden çıkan sonucu ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. 

"Kamplaşma değil birlikten yana"

Avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, 31 Mart yerel seçimlerinin en önemli sonucunun "Toplumun kamplaşma değil birlikten yanalığını göstermesi olduğunu" söyledi.

"CHP'li belediyelerin bize diyet borcu yok"

Demirtaş, HDP seçmenlerinin Batı kentlerinde sandığa gitmiş olmasının çok sevindirici olduğunu da kaydetti. Eski HDP lideri, "CHP'li belediyelerin bize diyet borcu değil; halkın tamamına eşit, adil, şeffaf, demokratik hizmet borcu vardır" yorumunu yaptı.

Ders çıkarılacak

Doğu ve Güneydoğu'da 'Kürtlerin tüm baskılara rağmen HDP'nin etrafında kenetlendiğini' söyleyen Demirtaş, partinin bazı eksiklikleri olduğunu kabul ettiğini, bunlardan ders çıkarılacağını söyledi.

"Beğeniyordum" diyen İmamoğlu'na cevap

Demirtaş'tan, "Selahattin Demirtaş'ın çizgisini beğeniyordum" diyen İmamoğlu'na yönelik hem övgü hem uyarı geldi. Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "Sayın İmamoğlu'nun kutuplaştıran, ötekileştiren baskılara, şantajlara boyun eğmeden demokrasi içerisinde birlik siyasetinde ısrarcı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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