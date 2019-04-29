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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili son dakika açıklamalar geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''28 Nisan 2019 gecesi, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı bölücü terörist bölgeye düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca 4 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar yapılan operasyonlarda 154 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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