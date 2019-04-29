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Abdullah Gül'le ilgili ilginç gelişme! Cumhurbaşkanlığı linki kaldırdı

Abdullah Gül'le ilgili ilginç gelişme! Cumhurbaşkanlığı linki kaldırdı

Yeni parti kuracağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Gül'ün sitesine verdiği linki kaldırdı.

Cumhurbaşkanlığı, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kişisel internet sitesine cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden verilen linki kaldırdı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddia edilmiş ve bu, uzun bir süre Türkiye gündeminde kalmıştı. 

Söz konusu iddianın gündemde olduğu süreçte Davutoğlu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kapsamlı bir eleştiri metni yayınlamıştı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, söz konusu açıklamaların ardından cumhurbaşkanlığı bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden Gül’ün kişisel internet sitesine verilen link kaldırıldı.

Kaldırılan link, eski cumhurbaşkanlarının özgeçmişlerinin bulunduğu alanda Gül’e ayrılan bölümde yer alıyordu.

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