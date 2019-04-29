İstanbul Barosu, Atatürk'e "Şeytan" diyen yazar için düğmeye bastı

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret eden yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuşma, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda gerçekleşmişti.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçu

İstanbul Barosu, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarını kast ederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.