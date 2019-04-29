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Paint Windows 10'dan kaldırılacak mı ilk açıklama geldi

Paint Windows 10'dan kaldırılacak mı ilk açıklama geldi

İlk olarak 1985 yılında piyasaya sunulan Microsoft Paint hakkında, Windows 10 destekleyen cihazlardan kaldırılma iddiasına yanıt geldi.

Windows 10 ile birlikte hayatımıza Paint 3D uygulaması girmişti. Hal böyle olunca MS Paint'in tarihe karışacağı iddia ediliyordu.

Ancak güncellemelerinde MS Paint'i kaldırmayan Microsoft, kullanıcılarına sevindirici bir haberle geldi.

Microsoft 2017’de Windows’taki programı artık varsayılan olarak dahil etmeyeceğini açıklamış, uygulamanın yalnızca Microsoft Mağazası’ndan ücretsiz olarak indirilebileceğini söylemişti. 

Ancak geçtiğimiz günlerde bir Microsoft çalışanı 2017'deki bu düşüncenin rafa kaldırıldığını ve hem Paint 3D'nin hem de MS Paint'in sistemde olacağını ifade etti.

Yeni güncellemede yer alacak

Paint'in Windows 10'dan kaldırılmasının şimdilik gündemde olmadığını söyleyen Microsoft geliştiricisi Brandon LeBlanc, Paint'in Mayıs ayındaki 1903 güncellemesinde yer alacağını doğruladı.

MS Paint, Adobe Creative Suite tarafından sunulan özelliklerin çok gerisinde kalmasına rağmen kullanıcıların Windows bilgisayarda ücretsiz olarak basit grafik çalışmaları ve görüntü işlemlerini hızlı bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

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