Dolar daha da yükselir mi? Kur 6 lirayı geçebilir doları etkileyen sebepler

Dolar kuru yeni haftada da yükselişine devam ediyor, kur saat 10.00 itibariyle 5.94 seviyesinde, euro ise 6.63 civarında işlem görüyor. Gram altının fiyatı da 245 lira.

TL'nin dolar karşısında değer kaybı bu sabah itibarıyla da devam ederken, Cuma günü 5.9315 seviyesinden kapanan dolar/TL yeni haftaya 5.95'in üzerinde başladı. Kur, saat 09:30 itibariyle 5.9540 ve euro/TL 6.6505 seviyesini gördü...

Saat 11 itibariyle Dolar - euro ve sterlinin son durumu şöyle

Dolar/TL geçen hafta PPK açıklaması ardından 12 Ekim'den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820'ye kadar yükselmiş ve bu seviye itibarıyla TL'nin dolar karşısında yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 11.5'e ulaşmıştı.

Dolar neden yükseliyor?

Yurtiçi ve yurtdışında haber akışının oldukça yoğun olduğu bir haftaya girildiğini söyleyen Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak'ın analizi şöyle:



*"Yurtiçinde yarınki enflasyon raporunu izleyeceğiz. Kurun geldiği seviyeler ve risklerdeki artış enflasyon beklentilerinde olumsuz yönde bir revizyona neden olabilir.



*Öte yandan son dönemde TCMB'nin döviz rezervleri ile ilgili spekülasyonlar vardı, buna yönelik açıklamalar yapılmasını da bekliyoruz".

*"YSK'nın İstanbul seçimine dair vereceği karar kritik. YSK İstanbul seçimini tanır ve yeni seçim kararı almazsa pozitif yansımasını görürüz" .

Dolar daha da yükselir mi?

Yurtdışında ise Fed'in Çarşamba akşamı açıklayacağı faiz toplantısı kararının izleneceğini söyleyen Kavak, "Bu hafta haber akışı çok yoğun ve bunların ne şekilde evrileceği kurun da yönünü belirleyecek. Risklerin artması halinde dolar/TL'de 5.97 seviyesinin de kalıcı olarak geçilmesiyle hedefler 6.18-6.20 bandına çekilebilir. Risklerin hafiflemesi halinde ise kurda 5.70'lere hareket görülebilir" dedi.