Feghouli Galatasaray'la ilgili kararını verdi

Galatasaray'la 2022’ye kadar mukavelesi bulunan Feghouli, kendisine gelecek tekliflere şimdiden kulaklarını kapattı.

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da göstermiş olduğu performans ile büyük alkış toplayan Sofiane Feghouli’nin talipleri artıyor. Her fırsatta Galatasaray’da kalmak istediğini belirten Feghouli, bu isteğini yineledi.

Transfer sezonunun açılmasına süre olmasına rağmen Feghouli için özellikle Suudi Arabistan kulüpleri menajeri Habib Antar’ın kapısını çalmaya başladı. Al Wehda’nın da istediği Feghouli ise G.Saray’dan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.

Önceliği şampiyonluk

Akşam'da yer alan habere göre; Başarılı oyunu ile bu sezon Galatasaray’ın en önemli silahı haline gelen Feghouli’nin ayrılmayı ya da transfer olmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi. Cezayirli yıldızın menajeri Habib Antar’a da, “Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum” dediği öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray forması ile 35 karşılaşmada 2.354 dakika süre alan Feghouli bu süreçte 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.