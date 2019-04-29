Loris Karius'tan şampiyonluk sözleri

4-1 sona eren MKE Ankaragücü maçında kalesinde devleşen Loris Karius, kalan 4 maçı da kazanıp şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne karşı aldığı 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk umutlarını sonuna kadar yeşerten ve zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta günün başarılı isimlerinden Loris Karius mücadeleyi değerlendirdi.

''Ankaragücü daha fazlasını hak etti''

Alman kaleci, ''İlk yarıda yeteri kadar iyi değildik. Biraz da şanslıydık ve öne geçtik. Ankaragücü çok iyi oynadı. Devre arası konuştuk ve bazı şeyleri düzeltmeye çalıştık. Standardımızı ortaya koymaya çalıştık ve daha sonra ortaya farklı şeyler çıktı. Sezonun bu aşamasında bir şekilde nasıl olursa olsun kazanmamız gerekiyordu ve biz de kazandık. Ankaragücü belki daha fazla şeyi hak etti.'' dedi.

''Şampiyonluk şansımız var ve kalan 4 maçı da kazanmak istiyoruz.'' diyen Karius, ''Oynayacığımız ilk final de önümüzdeki hafta. Pazar akşamı, 4 maçtan ilk finalimize çıkacağız.'' şeklinde konuştu.