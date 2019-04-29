HABER /  SPOR
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Mustafa Kaplan'dan Burak tepkisi

Mustafa Kaplan'dan Burak tepkisi

Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Burak bu pozisyonda sarı kart görseydi cezalı duruma düşecekti. Geçen haftaki Sivasspor maçında da Burak'ın sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi gerekiyordu.'' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi oynadıkları karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "O kadar iyi oynamamıza rağmen, özellikle ilk yarı, 4-1 yenilmek beni çok üzdü." dedi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler'i yönetiminden dolayı eleştiren Kaplan, "İlk yarıda Kulusic'in pozisyonunda burnuna dirsek vurulduğunu gördük. Kesin kartın çıkması gerektiğini düşünüyorum. İlk yarı başa baş oynadık, pozisyonlar bulduk. Bu kadar korner ve şut atmamıza rağmen yenildik. Buraya gelen taraftarlar ve camiamız adına üzüldüm." diye konuştu.

Meler'in MKE Ankaragücü oyuncularına basit kartlar çıkardığını savunan Kaplan, "Beşiktaş'ta bazı oyunculara kart göstermesi gerekirken göstermedi. Hakem daha cesaretli olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Ante Kulusic'in yüzüne gelen darbe sonrası burnunda çatlak oluştuğunu anlatan Kaplan, "Burak bu pozisyonda sarı kart görseydi cezalı duruma düşecekti. Geçen haftaki Sivasspor maçında da Burak'ın sarı kart görüp cezalı duruma düşmesi gerekiyordu. Kulusic, burnundaki çatlağa rağmen oynamak istedi. Ağrının şiddeti devam edince çıkardık." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rayo Vallecano'dan Real Madrid'e darbe
Rayo Vallecano'dan Real Madrid'e darbe
Sadık Çiftpınar'a ekstra ceza gündemde
Sadık Çiftpınar'a ekstra ceza gündemde
Şenol Güneş'ten Galatasaray maçı yorumu
Şenol Güneş'ten Galatasaray maçı yorumu
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
ÖNCEKİ HABERLER
3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu
3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu
Erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İşte cevabı
Erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İşte cevabı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı
Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
Hercai 8. bölüm fragmanı
Hercai 8. bölüm fragmanı
Yorumlar