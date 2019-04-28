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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Prof. Dr. Ünsal Ban'ın nikah şahidi oldu. Nikah merasiminin diğer şahitleri ise Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar olurken çok sayıda AK Partili isim yeni çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünsal Ban dünya evine girdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı nikah törenine eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, milletvekilleri ve seçkin bir davetli grubu katıldı.

Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Prof. Dr. Ünsal Ban'ın nikah şahidi oldu. 

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