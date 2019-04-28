HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddiası

Anadolu Ajansı
Almanya'da aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna hazırlandığı iddiası

Alman istihbaratının, aşırı sağcıların 'iç savaş senaryosuna ve kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına' ilişkin ipuçlarının olduğu bir rapor hazırladığı iddia edildi.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatının (İç İstihbarat Servisi) aşırı sağcıların 'iç savaş senaryosuna hazırlandıklarına' yönelik ipuçlarının yer aldığı bir rapor hazırladığı ileri sürüldü.

Alman 'Welt am Sonntag' gazetesi, Anayasayı Koruma Teşkilatının hazırladığı 'aşırı sağcı terör eğilimleri ve potansiyeller' konulu gizli bir rapora yer verdi.

Almanya'da şiddet yanlısı aşırı sağcılardan gelecek tehlikenin arttığına işaret edilen raporda, aşırı sağcıların örgütler ve oluşumların dışında küçük gruplarda veya bireysel olarak ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

"Çok sayıda aşırı sağcı birkaç ay veya birkaç yıldan beri aktif ve bunların bir kısmı daha önce bilinmeyen kişiler" denilen raporda, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 30 yaşında erkekler olduğu ve aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu kaydedildi.

Aşırı sağcıların iletişimlerini öncelikle internet üzerinden sağladıklarına işaret edilen raporda, "Resmi makamlar, aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna ve kaygı duyulan kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına ilişkin ipuçları buldu" denildi.

Raporda, aşırı sağcıların bombalı saldırı alıştırması da yaptığı belirtildi.

Aşırı sağcı teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemlerde yeteri kadar organize olmadığının görüldüğü ifade edilen raporda, aşırı sağcıların internet ve sosyal ağlar üzerinden iletişim sağladıkları için takip edilmelerinin zorlaştığına dikkat çekildi.

Gazetede ayrıca, Almanya Kriminal Dairesi'nin (BKA) ülkede her vakit saldırı yapma riski taşıyan 33 aşırı sağcının bulunduğu ve bu sayının geçen yıl 22 olduğuna yönelik açıklamasına da yer verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası
Ardahan'da fırınların pazar günleri kapalı olmasına tepki
Ardahan'da fırınların pazar günleri kapalı olmasına tepki
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın patladı! Bir kişi elini kaybetti
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın patladı! Bir kişi elini kaybetti
MHP'li Feti Yıldız'dan bomba YSK ve af açıklaması
MHP'li Feti Yıldız'dan bomba YSK ve af açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar
Beşiktaş'ta olağan seçimli kongre yaklaşırken yeni karar
Beşiktaş'ta olağan seçimli kongre yaklaşırken yeni karar
ÖNCEKİ HABERLER
Hem okuyan, hem de çalışanlara büyük müjde
Hem okuyan, hem de çalışanlara büyük müjde
Mustafa Şentop Leyla Güven'i ziyaret edecek mi cevabını verdi
Mustafa Şentop Leyla Güven'i ziyaret edecek mi cevabını verdi
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ulusal Kanal'a ağır sözler! Ahlaksızsınız aynı zamanda
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ulusal Kanal'a ağır sözler! Ahlaksızsınız aynı zamanda
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
BBP Lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken ittifak açıklaması
BBP Lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken ittifak açıklaması
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Yorumlar