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Marmaray’ın üzerine çıkan bir kişi elektrik akımına kapıldı

İhlas Haber Ajansı
Marmaray’ın üzerine çıkan bir kişi elektrik akımına kapıldı

İSTANBUL Marmaray Sirkeci İstasyonunda arkadaşıyla inatlaşması sonucu trenin üzerine çıkan bir kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan şahsın, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL Marmaray Sirkeci İstasyonunda yaşanan olayda; iddiaya göre, iki kişinin aralarında inatlaşması sonucu, şahıslardan B.D., Marmaray treninin üzerine çıktı. Marmaray’ın üzerinde yüksek elektrik akımına kapılıp yaralanan B.D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Marmaray Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarında iddialaşması sonucu B.D. şahsın marmarayın üzerine çıktığı yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D. Hastaneye sevk edilmiş tahkikata başlanmıştır” denildi.

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