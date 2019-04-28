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Hem okuyan, hem de çalışanlara büyük müjde

Hem okuyan, hem de çalışanlara büyük müjde

Kamu Denetçiliği Kurumu, aynı zamanda üniversite eğitimini sürdürebilmek için iş yerindeki nöbetlerinin düzenlenmesi talep eden sağlık çalışanının sorununu çözüme kavuşturdu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, aynı zamanda üniversite eğitimini devam ettirebilmek için iş yerindeki nöbetlerinin düzenlenmesini isteyen sağlık çalışanının sorunu çözdü.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de ilçe hastanesinde görevli sağlık çalışanı, bir üniversitenin ziraat fakültesini kazanması üzerine eğitimini devam ettirebilmek için kurum amirinden nöbetlerinin düzenlenmesini istedi.

İkinci başvurusunda yanıt alamadı

Okulun ilk yılında nöbeti derslerine göre düzenlenen ve bu süreçteki eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanı, üniversitenin ikinci senesinde de benzer talepte bulundu ancak hastane yönetiminden beklediği yanıtı alamadı. 

Hastane yönetimi, çalışana şehir merkezinden uzakta bir sağlık tesisine naklini isterse nöbetlerinin istediği gibi düzenleneceğini iletti. Sağlık çalışanı, hem evine hem okula çok uzak olacağını belirterek, nakil önerisini reddetti. Hastane yönetimi nöbet saatlerini değiştirmeyince, sağlık çalışanı üniversitedeki güz dönemi derslerinden kaldı. 

KDK devreye girdi

Sağlık çalışanı yaşanan bu sıkıntı üzerine üniversiteyi bitirebilmek için eğitimine engel olmayacak şekilde nöbet saatlerinin ayarlanması amacıyla KDK'ye başvurdu. 

Vatandaşların ücretsiz avukatlığını yapan KDK, hastane yönetimi ve kurum amiriyle görüşerek sağlık çalışanının bir yıl daha kaybetmemesi için nöbet çizelgesi eğitimine göre ayarlanmasını sağladı. 

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