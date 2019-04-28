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Bu sezon Trabzonspor'u son dakika golleri yıktı!

Bu sezon Trabzonspor'u son dakika golleri yıktı!

Konuk olduğu Fenerbahçe önünde son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe beraberliğiyle 1 puanı hanesine yazdıran bordo-mavili takım, bu sezon ligde oynadığı 5 maçta, son anlarda kalesinde gördüğü gollerle galibiyeti koruyamadı ve beraberliğe razı oldu.

Ligde Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde 4. sırada yer alan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 puan kaybederek zirve yolunda önemli yara aldı.

Galibiyetin kaçtığı maçlar
Karadeniz ekibi, ilk olarak ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 90. dakikasında yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 11. haftasında Bursaspor'u konuk eden bordo-mavililer,  87. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 1-1 berabere kalıp, 2 puan daha yitirdi.

Beşiktaş'a ligin 16. haftasında konuk olan Karadeniz ekibi, bu kez 90+6. dakikada kalesini koruyamayınca, karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa deplasmanında da son dakikaya 2-1 önde giren Trabzonspor, 90. dakikada penaltı golüyle 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, dün oynanan Fenerbahçe maçının 90+6. dakikasında yediği golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda bir yara daha aldı.

İstanbul deplasmanında 6 puan bıraktı
Trabzonspor, son dakikada yediği goller sonucunda kaybettiği 10 puanın 6'sını İstanbul deplasmanlarında bıraktı.

Bordo-mavililer, Beşiktaş ve Kasımpaşa deplasmanlarından 2-2, Fenerbahçe deplasmanından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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