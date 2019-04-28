HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Küçükçekmece’de dehşet! Lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

KÜÇÜKÇEKMECE ’de 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz sonrası yine dehşete düşüren bir olay yaşandı. Lüks ciple dolaşan kişiler 9 yaşındaki bir kız çocuğunu bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı.

Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtı. Aynı kişiler bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç.’nin lüks ciple yanına yaklaşan kişi yada kişiler F.Ç.’nin bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Kızımı kaçırıyorlar diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. "Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. ’Kızımı kaçırıyorlar’ diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi.

Eşim peşinden gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi

Baba Ayhan Ç. da "9 yaşındaki kızım dışarıda abisi ile oynuyor. O sırada lüks bir araba geliyor. Lüks arabadaki genç kızımın iki elinden tutarak kaçırmaya çalışıyor. Sürüklüyorlar baya bir. Kızım çığlık atıyor. Bağırdıktan sonra eşim ve oğlum peşlerinden koşuyor. Kızımı boğuşunca alamadı, bu sefer yere düşüyorlar. Sonra elindeki telefonu alarak kaçıyor. Olaya gasp süsü vermeye çalışıyor. Kızımın elinde morluklar var. Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikayetçi olduk. Darp raporlarımız da var. Avukatımız da var gerekli tüm tahkikatı yaptıracağız. Aynı araç buradan gittikten sonra bir kadının elindeki çantasını alıp kaçmışlar. Görüntüler var" dedi.ÿ

İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi

Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç "Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Yerle bir edildi
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Yerle bir edildi
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!
Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!
İzmir'de ekmeğe zam! Yeni fiyatı ne kadar?
İzmir'de ekmeğe zam! Yeni fiyatı ne kadar?
Galatasaray eski yıldızını takıma geri almak için harekete geçti
Galatasaray eski yıldızını takıma geri almak için harekete geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı Nagehan Alçı'ya yine laf soktu İmamoğlu uyarıları için olay benzetme
Fatih Altaylı Nagehan Alçı'ya yine laf soktu İmamoğlu uyarıları için olay benzetme
Türk madencilerin altın raporu! Türkiye dudak uçuklatan rezerve sahip
Türk madencilerin altın raporu! Türkiye dudak uçuklatan rezerve sahip
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Melania Trump'ın doğum günü fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
Melania Trump'ın doğum günü fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
Hollanda'da 82 yaşındaki Zehra nineye 'Kraliyet Nişanı' verildi
Hollanda'da 82 yaşındaki Zehra nineye 'Kraliyet Nişanı' verildi
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı
Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Yorumlar