Galatasaray eski yıldızını takıma geri almak için harekete geçti
Spor Toto Süper Lig'de zirveye yerleşmek için yarın kritik Konyaspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray'da transfer harekatı başladı.
Puan durumunda maç eksiğiyle Başakşehir'in 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray, şampiyonluk yarışından ziyade bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Yabancı oyuncularıyla adından söz ettiren sarı-kırmızılı takım, eski futbolcusu Garry Rodrigues'i kiralamak için harekete geçti.
Rodrigues gelmek istiyor
Arap ekibinde beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılıların görüşmelere başladığı iddia edilirken, Rodrigues'in de eski takımına dönmeyi istediği söylentiler arasında yerini aldı.
10 Milyon euroya gitmişti
Galatasaray, Garry Rodrigues'isezon başında 10 milyon euro bedelle Al-İttihad takımına satmıştı.
Ancak Arap ekibinin görevdeki başkanı Luay Nazer'in Rodrigues'i kiralamaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.